Michael Jordan inspira a Carlos Vela a ganar la MLS pero reconoce ser aficionado de los Lakers

La suspensión del fútbol alrededor del mundo debido a la pandemia por coronavirus ha sido un duro golpe para los aficionados y la industria deportiva en general, y pese a que los futbolistas son competitivos por naturaleza, el parón obligado le otorgó a muchos un beneficio inesperado: pasar tiempo con sus familias y tener lugar para el ocio.

El descanso también es parte de un buen entrenamiento, algo sabido por Carlos Vela, estrella de LAFC, que decidió aprovechar su tiempo en casa para hacer lo mismo que todos los fanáticos del deporte: ver The Last Dance, el documental de la carrera de Michael Jordan, algo que inspiró al mexicano a ser campeón de la MLS.

Vela quiere ganar todo con LAFC

“Nunca me perdí un episodio, eran momentos sagrados. Obviamente siempre admiré a Michael Jordan y después de ver la forma en que jugó para ser el mejor y ganar campeonatos, es algo que me motiva a tratar de ganar la liga y ser parte de la historia. Espero que todos los atletas puedan, no como él porque es imposible, puedan dejar huella y hacer historia”, comentó el mexicano a Uproxx.

Pero el panorama de palomitas de maíz y Netflix no fue del todo fácil para Vela, ya que su mujer no se mostró muy contenta por el fanatismo de su marido: "Mi esposa no estaba feliz. Pero dije 'estas dos horas, son para mí'", aseguró el delantero, quien pese a su amor por Jordan, confesó que no es precisamente aficionado por los Chicago Bulls:

"Amo a los Lakers porque soy un gran fanático de LeBron, pero en NBA 2K prefiero jugar con los Brooklyn Nets", reveló Vela, quien en innumerables ocasiones ha asegurado que en sus ratos libre prefiere ver NBA antes que fútbol.

