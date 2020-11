Padeció todo: Miguel Herrera se sometió a varias bromas en Me Caigo de Risa

Guste o no, Miguel Herrera es un personaje icónico y muy característico del futbol mexicano. Por sus actitudes (exageradas al máximo), su pasión desbordada, sus berrinches y su trayectoria forjada íntegramente en el país, el estratega es un fiel representante del aficionado azteca promedio.

El director técnico del América suele mostrar todas sus facetas en televisión, pero lo que no suele ocurrir es que asista a programas que no son deportivos. En esa línea, dijo presente en el show de Me Caigo de Risa.

Allí, el Piojo pasó por diversos retos que hicieron reír al televidente: desde una descarga de electricidad hasta probar alimentos raros y poco gustosos. En las distintas actividades hizo gestos extraños y sumamente divertidos.

Esa harina tiene somnífero!!!@MiguelHerreraDT casi se duerme en la almohada y @Mariazelzel confiesa que lo hizo fatal#MeCaigoDeRisa pic.twitter.com/tVKZGzvXIe — Me Caigo De Risa (@MeCaigoDeRisa) November 17, 2020

Herrera disfruta de unos días libres mientras aguarda a su posible rival en la Liguilla. Al clasificar entre los primeros 4 conjuntos, Las Águilas se metieron directamente en la Fiesta Grande y no deberán disputar un repechaje.

¿Creían que Miguel Herrera se iba a salvar de los toques?

¡Queremos memes, queremos memes! ⚡⚡⚡ pic.twitter.com/LTXxdjqGNm — Me Caigo De Risa (@MeCaigoDeRisa) November 17, 2020

La reclasificación, por su parte, se llevará a cabo entre el 21 y 22 de noviembre. De allí saldrán los 4 elencos que enfrentarán a Los Azulcremas, el León, Cruz Azul y Pumas.

Lee También