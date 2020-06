Miguel Herrera quiere el regreso de Atlante a la Liga MX, pero con una condición

Después de la desaparición del Ascenso MX y de la mudanza de Morelia a Mazatlán surgió la posibilidad de que Atlante compre una plaza en la Liga MX y regrese a jugar en Ciudad de México. En plática con América Monumental, Miguel Herrera, ex DT y jugador Azulgrana, se expresó sobre esta opción y se mostró ilusionado con la vuelta del equipo a su lugar de origen, aunque puso una condición.

"Yo siempre he dicho y no lo he negado que desde niño le voy al Atlante, pero también tengo metido en el corazón al América. Soy un americanista. Al América lo quiero muchísimo al igual que al Atlante", comenzó el entrenador acerca de su sentimiento para el cuadro que le dio su primera oportunidad como técnico en 2002 y que lo tuvo en sus filas como jugador durante seis años en tres etapas distintas.

Piojo indicó sus ganas de volver a ver a Los Potros en la Liga MX, pero fue claro en la forma que debe suceder: "Me daría mucho gusto que el Atlante vuelva a estar en Primera División por logros deportivos como nos hemos expresado muchos atlantistas porque creo que el máximo logro es conseguirlo en la cancha".

Además, vio con buenos ojos la vuelta del equipo a la capital mexicana tras 13 años en Cancún. "Si regresa a la Ciudad de México también sería buenísimo porque lo tendríamos para poderlo seguir más de cerca. Nos daría muchísimo gusto regresara a México por toda esa gente que es atlantista y que lo va a tener cerca otra vez y que lo va a estar apoyando aquí en el estadio. El Azteca muchos años fue la casa del Atlante también", opinó en torno a la localía de Atlante que aún no tiene estadio definido.

Por otro lado, Herrera quiso aclarar que si bien está atento a las noticias de su ex club, está 100% mentalizado en el América. "Hoy más ocupado con las noticias que tengo que dar con el América por supuesto, de lo que tengo que hacer con el América, pero mi corazón no va a dejar de ser atlantista. Mi cabeza, mi idea y mi mentalidad está 100% americanista y concentrado con lo que tengo que hacer acá y leyendo a la distancia las notas que nos de el Atlante", completó.

