Miguel Layún reveló que le gustaría retirarse del futbol en América o Monterrey

Uno de los jugadores más experimentados que posee la Liga MX es Miguel Layún. El futbolista, de amplio recorrido en el certamen azteca y en el futbol europeo, tiene 32 años y cada vez le falta menos para dejar la actividad profesional.

Entre los clubes por los que pasó en el futbol azteca, se encuentran Rayados y América. Justamente, en un futuro, en alguna de estas dos insituciones, el defensa mantiene el deseo de decirle adiós al futbol para siempre.

"Creo que me gustaría retirarme en Monterrey o en América, serían dos opciones idóneas de verdad. Pero también entiendo que el futbol y la vida en general es súpero cambiante y no sé qué tan factible vaya a ser eso. Ojalá lo pueda lograr, pero también si me toca moverme a otro lugar, es lo que tocará", confesó Layún, en diálogo con ESPN.

El experimentado defensa jugó con las Águilas Doradas entre 2010 y 2014, donde consagró dos títulos de Liga MX. Con presente en Rayados, acumula un galardón de Concachampions y otro de Liga MX ganado, curiosamente, a los de Coapa en el Estadio Azteca.

Cabe mencionar que también registra dos torneos con la Selección de México en 2015: la Copa de Oro de la Concacaf y la Copa de la Concacaf, ambas consagradas en Estados Unidos.

