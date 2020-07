"Miré al cielo y le agradecí a Dios": Alan Medina habló de su regreso goleador con Toluca

El pasado martes 28 de julio, Deportivo Toluca tuvo su debut en el torneo Guard1anes 2020, aunque no ha hecho un buen partido y cayó por 3-1 ante un Rayados que se lo vio con un gran rendimiento. El encuentro inició 2-0 a favor de los de Monterrey pero, a nada de finalizar la primera etapa, Alan Medina descontó para los Diablos Rojos.

El mediocampista por derecha regresó luego de haber transitado una dura lesión. Durante su estadía por la Selección de México en agosto de 2019, el mediocampista sufrió una fractura de tibia, tras chocar con Raúl Gudiño en uno de los entreamientos del Tri. Inmediatamente, debió ser internado de urgencia.

Tras su vuelta "goleadora", Alan Medina dialogó con la cuenta oficial del club. Así lo mostró la institución en su Twitter: "Tras una rehabilitación exitosa, nuestro canterano @AlanMedinaC regresó a las canchas para anotar el primer gol de nuestro equipo en el #Guardianes2020".

"Se tocó perder pero creo que trabajamos bien el partido. Me sentí muy bien, pensé que me iba a costar un poco más. En el partido me fui desembolviendo y me fui sintiendo más cómodo. Me falta un poco de ritmo, no me acoplo al 100", señaló.

Además, Alan habló de cómo se sintió luego de marcar el gol: "En el momento del gol me sentí muy felíz, porque fue mío y eso ayudaba al equipo. Miré al cielo y le agradecí a Dios".

