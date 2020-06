Monterrey respira: aún no hay ofertas por César Montes

Con las salidas ya confirmadas de Leonel Vangioni y José María Basanta, Monterrey quedó con un importante hueco en la defensa y tendrá que rellenarlo antes de que inicie el Apertura 2020. Es por eso que, antes los rumores sobre una baja de César Montes, los aficionados están más que alarmados.

Por los rendimientos que viene demostrando semestre tras semestre, al Cachorro se lo vinculó con dos grandes clubes de Europa. En primera instancia surgió el nombre del Porto pero el que más se interesó en él, de acuerdo con la información de medios de dicho continente, fue el Valencia de España.

Foto: Getty Images

Ante esta situación, y sabiendo que Antonio Mohamed tiene un verdadero dolor de cabeza para armar la defensa de cara a la siguiente temporada, Duilio Davino habló en conferencia virtual tranquilizó a todos los fanáticos de La Pandilla que están preocupados por lo que sucederá en el mercado de pases.

"El tener un plantel de jugadores importantes despierta el interés de clubes de Europa. No tenemos ninguna oferta formal por nadie, el mercado de Europa va a tardar, todavía faltan algunas fechas en las ligas. La intención es mantener el mejor equipo posible", aseguró el directivo de Rayados.

Por otra parte, el exfutbolista anticipó qué pasará si llega una propuesta: "No pensamos en salidas pero no vamos a frenar el sueño de nadie. Si hay una oferta se analizará". Además adelantó que hay pláticas por un futuro refuerzo: "Todavía no tenemos cerrado al jugador que queremos traer. Pensamos en alguien para la zona defensiva pero no podemos adelantar nada porque no lo tenemos".

Lee También