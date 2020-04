Álvaro Morales destruyó a Pumas, Hernán Pereyra lo defendió y hubo tiro en Sportscenter

Si bien el Clausura 2020 de la Liga MX se encuentra en un parón por tiempo indefinido a causa del avance del coronavirus, los programas del país todavía hacen sus análisis acerca del rendimiento de los equipos.

Es cierto, el líder actual de la tabla general es Cruz Azul pero no hay que olvidarse que, algunas fechas atrás, Pumas supo ocupar su lugar, cumpliendo con grandes resultados en el inicio del calendario.

¡Los 3 puntos se quedan en casa!��



Nuestros Pumas debutan con victoria sobre Pachuca en la #eLIGAMX. ¡Gracias por su apoyo, afición! #TuCasaTuCancha #ATomarElControl��#SoyDePumas pic.twitter.com/pGQ4TdvX0p — PUMAS (@PumasMX) April 12, 2020

Sin embargo, la labor de los Universitarios no apeteció a Álvaro Morales: "Estos Pumas son una mentira como lo han sido desde el torneo pasado. Es un equipo que no vascula, ni defiende bien".

"No han ganado nada. Estaban sobre valorados cuando ocupaban la primera posición de la tabla general", lanzó el narrador deportivo frente a todos sus colegas de ESPN por video llamada.

Pero más allá de la dura crítica, por fin el reportero tuvo su merecido. Y fue nada más ni nada menos que a cargo de Hernán Pereyra, un colega argentino.

"Quiero aclarar una cosa, decir que es una mentira es totalmente fuera de lugar como la mayoría de los comentarios de Álvaro Morales. Es la realidad, es un equipo que no invierte, que no gasta y que no tiene mucho dinero", hubo tiro en Sportscenter.

A partir de allí, comenzó una discusión sin fin entre ambos:

