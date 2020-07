Nadie lo perdona: Christian Giménez destrozó a Javier Aquino por sus palabras hacia Cruz Azul

La pelea entre los elementos de Tigres UANL y Cruz Azul luego de la primera Semifinal de la Copa por México ha causado mucha polémica y opacó todo lo futbolístico. Sin ninguna duda, lo que más controversia generó fue la frase de Javier Aquino hacia su exequipo.

A pesar de haber nacido en La Máquina, el actual futbolista de los Felinos lanzó: "Llevan 30 años sin ganar nada, dale Cata levanta la Copa". Los aficionados Cementeros y muchas figuras ligadas al club estallaron de la bronca contra Aquino por haberles recordado la larga sequía sin títulos de Liga MX.

En el anterior encuentro ante Cruz Azul, Aquino había besado el escudo de Tigres (Getty Images)

Christian Giménez, ídolo de Cruz Azul, conoce bien al mediocentro y apuntó para Mediotiempo: "A mí me sorprendió mucho lo de Javier, y no quiero ser duro con él pero se equivocó rotundamente porque yo también veo el contexto que es una situación de calentura pero él las personas que nombra (Cata Domínguez) también están involucradas en lo que fue Javier como jugador".

"Yo lo quiero mucho, es un chico extraordinario pero hoy se equivocó bastante porque uno tiene que ser agradecido y creo que lo es, no me hirió lo que dijo pero sí es grave, y lo entiendo en el contexto que se dio pero obviamente no comparto", señaló el Chaco.

Por último mencionó: "Duele porque es Javier Aquino, duele porque sé lo que él quiere a Cruz Azul, no es que haya dejado de querer a Cruz Azul igual que toda su familia. Duele porque estuvo ahí y pudo haber evitado o pudo haber bajado los decibeles y sé que lo que dijo no lo piensa. Sé lo que quiere a Cruz Azul y sé que quiere al Cata".

Lee También