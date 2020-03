"No es cosa de juego ni de burla": Piojo Herrera listo para tomar medidas ante Coronavirus

América se impuso con un firme 3-0 ante Atlanta United en los cuartos de final de ida de la Concachampions, pero la alegría de el técnico Miguel Herrera es mesurada, ya que sabe que las cosas en el mundo del balompié están en vilo debido a la emergencia por el Coronavirus.

"Creo que los indicados para aclarar esto son los de Concacaf. Vamos a esperar para tomar las medidas que debamos tomar, no es cosa de juego ni de burla, es una situación a nivel mundial y debemos estar a expensas de lo que nos digan”, aseguró.

El Piojo y sus dirigidos saben que deben ser cautos, ya que el duelo de revancha ante los de Georgia será en condición de visitante, por lo que podrían tener problemas dado las medidas migratorias que han impuesto algunos países en orden de no expandir el virus de Wuhan.

"En México no hay tantos casos, siete u ocho casos confirmados, no ha habido tanto el brote, es lo que se ha visto. En Estados Unidos ha pegado más por la cantidad de vuelos que reciben, no lo sé...", aseveró Herrera.

El duelo de vuelta por los cuartos de final de la Concachampions será el próximo miércoles 18 de marzo, siempre y cuando la emergencia planetaria por el brote de COVID-19 no diga lo contrario.

