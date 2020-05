¿Nuevas investigaciones? El Francotirador amenazó a Felipe Pardo

El confinamiento en México no marcha del todo bien: al no ser obligatoria la cuarentena, como en otros países, la línea entre lo que es correcto y lo que no no es percibida por muchas personas, que no son responsables en el contexto actual.

Hace unos días, El Francotirador reveló que un grupo comandado por Felipe Pardo y Alexis Canelo (con sus respectivas parejas) visitó el Nevado de Toluca en medio de la contingencia por el COVID-19. Hasta fueron fotografiados por los fanáticos.

En el camino de vuelta, una brusca maniobra de un conductor (cuya identidad no fue revelada), hizo que se fuera por el costado de la carretera. Afortunadamente el evento no pasó a mayores y no hubo lesiones de gravedad.

����‍♂️

Venga, pues...



El martes en la columna te refresco la memoria, @FelipePardo17. https://t.co/mzZ5t1yj9i — El Francotirador (@franco_record) May 15, 2020

Luego de leer la columna en el Diario Récord, el colombiano le contestó al periodista, negó la acusación que realizaron contra su persona y aclaró que sólo sale de su casa cuando es indispensable.

Sin embargo, el reportero sin nombre redobló la apuesta y fue por más. Citó un tuit del delantero y escribió: "Venga, pues... el martes en mi columna te refresco la memoria". ¿Conoceremos algo más?

Lee También