Oribe Peralta explicó por qué no llegó a jugar en el futbol europeo

Oribe Peralta es uno de los elementos de Chivas con más experiencia en el equipo tras un gran paso por el futbol nacional donde se destaca haber formado parte del ataque de América. Sin embargo, tras haber sido Campeón Olímpico en Londres 2012, jugar dos mundiales y ser campeón de la Liga MX con Las Águilas y Santos Laguna no tuvo su paso por el futbol europeo.

Actualemte el atacante de 35 años no tiene un buen momento en el Rebaño de Luis Fernando Tena ya que es la tercera opción después de José Juan Macías y Alex Vega. Además, en un año solo ha anotado tan solo 2 goles. De todas maneras, es un referente dentro del equipo por lo que hoy realizó una conferencia virtual en la que confesó que pudo haber emigrado al balompie del viejo continente.

Peralta dijo que tuvo una oportunidad para llegar a jugar a Europa. (Foto: Jam Media)

"Ya estas alturas de mi carrera da igual si tuve la oportunidad de ir o no ir. Aunque hubo oportunidades, realmente no pasó porque dependía de muchos factores y no fue así por alguna razón, entonces ya no me engancho de decir: pude haber jugado en Europa. He demostrado en México, está todo lo que hice y eso lo va a borrar nadie", expresó Oribe Peralta.

Por otro lado, el elemento de Chivas se animó a aconcejar a José Juan Macías que hoy suena como posible jugador de dos equipos europeos al expresar que, a pesar de que es muy joven, puede dar el salto a Europa ya que tiene calidad, es comprometido, disciplinado y que siempre da todo.

"Si se va en este momento le hará muy bien. Si se va más adelante seguramente se irá mucho más maduro y con más experiencia. Pero lo que quiero decir es que Juan lo puede hacer muy bien y puede estar en el equipo que quiera y con las condiciones que tiene la puede romper. No tengo dudas de eso", finalizó Oribe Peralta.

