Osorio recordó cómo fue tratado en México luego de su error en el Mundial 2010

Luego de desplegar por varios años de forma más que positiva su nivel en Cruz Azul, Ricardo Osorio decidió afrontar un nuevo desafío en su carrera como profesional a mediados del 2006. Alejándose de la Liga MX, el ex defensor optó por pasar a jugar en el Viejo Continente portando la camiseta del Stuttgart.

Instalado en la Bundesliga, el futbolista logró destacarse pese al exigente salto de calidad empleado. A raíz de ello, Javier Aguirre, entrenador por aquel entonces de la Selección de México, decidió apostar por Ricardo y lo nominó para que sea parte de nada más ni nada menos que la convocatoria para el Mundial de Sudáfrica 2010 -así como en el 2006, Ricardo logró ser llamado una vez más al conjunto nacional para representarlo en una Copa del Mundo-.

Habiendo arribado a los octavos de final del certamen internacional, al Tri le tocó verse las caras una vez más con Argentina, país que fue su verdugo en el Mundial de Alemania 2006. En dicho cotejo, Osorio sufrió uno de los errores más dolorosos de su carrera como futbolista profesional y quedó marcado por una parte de la afición mexicana.

Recibiendo el balón a los 32 minutos de la primera etapa, Ricardo falló a la hora de ejecutar un pase trascendental y le regaló el esférico a Gonzalo Higuaín, quien aprovechó al máximo el error del defensor y estampó el segundo tanto del compromiso. Pese a que hizo todo lo posible por clasificar, México terminó cayendo 3 a 1 y quedó eliminado del torneo.

Rememorando su fallo, el hombre que al poco tiempo del mismo fue transferido a Monterrey manifestó: “Me dijeron de todo cuando acabó la Copa del Mundo. No puede ser que juzguen a una persona por un error toda su vida”. “Me tuve que ganar el respeto de toda la gente jugando dentro de la cancha. Cuando llegué a Alemania todos me apoyaban, mientras que en México algunos me apoyaron y otros me mataron”, agregó.

