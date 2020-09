Otro que levanta la mano: Rubens Sambueza se postula a jugar en la Selección Mexicana rumbo a Catar 2022

A pesar de tener 36 años y de ser rechazado por el América en el último mercado de pases, Rubens Sambueza ha demostrado en estos partidos del torneo Guard1anes 2020 de Liga MX con el Toluca que su talento está intacto. Por lejos es el mejor jugador de su equipo y uno de los pocos que aporta algo distinto en el futbol mexicano.

Luego de que cambie la regla de FIFA para poder ser elegible en una segunda Selección luego de haber representado a la primera, Rogelio Funes Mori no tardó en levantar la mano y apuntarse para poder vestir los colores de México. Es por eso que Sambu, consciente de que lo que significa para él este país, no dudó en considerarse disponible para ser llamado por Gerardo Martino.

Rubens Sambueza quiere jugar en la Selección Mexicana (Getty Images)

En diálogo con Récord lanzó: "Cómo no me va a ilusionar la Selección Mexicana ahora con estos nuevos cambios de FIFA; si en el 2014 estuve a punto de poder ser elegible, imagínate ahora la ilusión es más grande. Creo que a todos los jugadores les ilusiona la Selección y sería un orgullo poder defender su camisa. Hace muchos años que estoy en el país y siempre muy agradecido con toda la gente de Mexico".

"Estaría más que dispuesto en ir si el Tata Martino me llamara, siempre con el compromiso de poder ayudar en lo que más se pueda. Todo lo que hablo es con mucho respeto hacia el cuerpo tecnico y jugadores actuales de la selección. Muchos dirán que estoy viejo, pero me parece que la edad no puede ser impedimento cuando uno tiene ganas e ilusión de trascender y de competir", explicó con contundencia el mediapunta argentino.

Más adelante detalló: "El sabor que me dejó no poder competir con la Selección en el 2014 fue muy amargo y de mucha tristeza, estaba muy ilusionado de ayudar y de poder competir. Faltan varios años para Qatar 2022, primero me gustaría poder tener una oportunidad en la Selección y después competir como para poder llegar a ese Mundial. Imagina que yo en el 2022 si Dios quiere voy a tener 38 años, por eso hay que mantener un buen nivel y seguir compitiendo de la mejor manera".

