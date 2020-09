Raúl Jiménez reveló que su ídolo era Hugo Sánchez y la promesa que le hizo a su padre

Hugo Sánchez es el jugador que cualquier mexicano quisiera ser. Es normal, el Pentapichichi es, para muchos expertos, el mejor jugador de la historia del balompié mexicano y su nivel en toda su carrera hizo que se ponga por delante de todos. Si bien es cierto que algunos pueden poner a otros por encima de Hugol porque las opiniones son subjetivas, absolutamente cualquier persona que lo vio jugar le hubiese gustado hacerlo como él.

Raúl Jiménez es el mejor delantero de México en la actualidad. Su presente en el Wolverhampton hace que ahora sea él quien marque el ejemplo para las futuras generaciones, pero su pasado indica que tuvo a otros jugadores como ídolos. Como no podía ser de otra manera, el Lobo Mexicano contó de quién se trata el suyo.

Jiménez fue junto a su padre a conocer el estadio Santiago Bernabéu y, dentro del museo, le prometió que iba a ser como la leyenda Hugo Sánchez: “Tenía como nueve o 10 años y estábamos en el Bernabéu viendo los trofeos y fue algo que en ese entonces lo dices, pero no dimensionas”, contó Raúl en una entrevista junto con Daniel Habif.

Todavía no ha podido jugar en el Real Madrid, pero sí pudo hacerlo en el Atlético Madrid. No obstante, algo que sí ha logrado Raúl es hacer un gol digno al que haría su ídolo Hugo Sánchez. En el 2013 lanzó una chilena que pasará a la historia grande ante Panamá, porque sirvió para ir al Repechaje contra Nueva Zelanda y luego disputar la Copa del Mundo.

“Hasta ahora sigue siendo el gol de mi vida por cómo fue. Estaba en la banca y al 80 me dicen que entro por Oribe y nos hacen el gol y en lugar de entrar por él entré por Zavala. Me veo solo y le digo a Arce dámela, me tira una sandía y como pude la controlé y no lo pensé dos veces y dije ‘de aquí soy’ y cuando le pegué sentí que era para gol, pero no vi que se metió hasta que vi como Chicharito apareció sobre mí para celebrar”, finalizó Jiménez.

