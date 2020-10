Pablo Guede no puso excusas tras el empate entre Tijuana y Chivas

Por la treceava jornada del torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX, Tijuana recibió a Chivas en el Estadio Caliente. Los equipos no se sacaron ventajas, igualaron sin goles y se repartieron puntaje. Pablo Guede, estratega de los Xolos, platicó en conferencia de prensa y aseguró que el brote por Covid-19 en su plantilla no fue una excusa.

"No quiero hablar de eso porque no quiero que suene a excusa, pero no fue nada fácil, hicimos un buen partido en tema de juego. Me gustó cómo jugó el equipo, atacamos cuando debíamos atacar y nos defendimos como debíamos, eso es muestra de que seguimos creciendo", destacó el argentino.

A pesar de la complejidad por manejar el equipo debido a que muchos jugadores han dado positivo en coronavirus, aseguró que los jugadores estuvieron a la altura de las circunstancias y dieron un buen papel dentro del campo de juego.

Pablo Guede no puso excusas. Jam Media.

"Los últimos dos partidos estuvimos sólidos defensivamente ante equipos que tienen buenos delanteros. Debemos seguir intentando generar situaciones para meterla", afirmó el exentrenador de Monarcas Morelia.

Con este empate, los Xolos quedaron colocados en la posición número 13 de la tabla de clasificaciones, fuera de la zona de Liguilla. Su próximo rival será Necaxa, a quien visitarán el próximo viernes 16 de octubre, a partir de las 19:30 hs del centro de México.

