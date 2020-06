Paco Villa destrozó a Atlas y Cruz Azul por hacer pretemporada fuera

Mientras el fútbol prepara su regreso en México, tanto a nivel masculino como femenino, nuevos casos de coronavirus en el seno de los planteles han generado gran preocupación. En las últimas horas ha sido Cruz Azul el equipo más afectado, con 14 casos positivos en su plantilla femenil y 8 en la plantilla del masculino.

Esto llevó al periodista Paco Villa a hacer una dura crítica en sus redes sociales, apuntando a una decisión que se ha tomado no solo en La Máquina sino también en Atlas de salir a realizar la pretemporada fuera de su ciudad de origen.

"Interrumpimos este programa para contarles de dos irresponsables que están haciendo pretemporada fuera de su ciudad. Cruz Azul ya salió con ocho positivos en Avándaro, mientras que el Atlas anda en Cancún. ¡Agradézcanles! Le están dando en todita al regreso del fútbol", escribió en Twitter.

Al parecer, el periodista fue duramente criticado por muchos fanáticos del Cruz Azul en función de su comentario, pero lejos de desdecirse fue todavía más al hueso: "Aficionados del Cruz Azul me piden que no critique al club porque están haciendo su pretemporada en Avándaro y salieron con resultados de ocho positivos. Queda claro que no fue lo óptimo el haber salido de la CDMX a Pretemporada. Si antes hubo dos, y ahora hay ocho...".

Tiempo más tarde, para reforzar su crítica, citó el protocolo de la Liga MX que establece que "los jugadores deberán de concentrarse en el Club, esto disminuirá el número de contactos con personas externas y la probabilidad de contagio".

