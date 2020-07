Paco Villa destruyó a Tigres: "Para ser soberbio debes tener trascendencia"

La discusión en el norte está más candente que nunca. En este siglo de grandes victorias de los 2 equipos de la ciudad de Monterrey, el debate se expandió por todo el país y se puso a la altura de los 4 denominados "grandes".

Nahuel Guzmán es uno de los encargados de generar polémica constantemente, así se ganó el odio de muchísimos aficionados. En esta oportunidad, el portero se refirió a la pelea que existió en el encuentro entre Tigres y Cruz Azul y aseguró que Los Felinos son "uno de los conjuntos más importantes del país".

A Paco Villa eso no le hizo ninguna gracia y salió con los tapones de punta a contestarle al argentino: "Habrá que decirle a Nahuel Guzmán que Tigres no es el centro del universo en Monterrey. Allá hay otro equipo mucho más importante que ellos a nivel internacional: Rayados, que tiene 4 títulos. Tigres no tiene ninguno".

Guzmán siempre causa controversias (Jam Media)

"No hablemos de ser el centro del universo futbolísticamente hablando en nuestro país, y mucho menos a nivel internacional. Hay 12 clubes mexicanos que han ganado la Concacaf que ellos no han ganado", agregó.

Como si fuera poco, el periodista acusó a Guzmán de soberbio: "Me parece que encabeza una bandera soberbia que no le va a la afición, no le va al propio equipo de Tigres. Es una institución muy seria que ha invertido y hay que respetar, pero primero para tener esa soberbia en las declaraciones debes tener trascendencia nacional, y Tigres no la tiene".

