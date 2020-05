Paco Villa destruyó a la afición de Tigres

Paco Villa volvió a dar que hablar con un fuerte testimonio contra Tigres. Esta pelea nació hace unos años, pero poco a poco ha ido creciendo muchísimo. De acuerdo al periodista, todo se inició en 2010, cuando le tocó narrar un gol de Humberto Suazo. Y desde aquel entonces, la relación es muy tensa.

"No sé si me odian por aquella narración de la anotación de Suazo en el campeonato del 2010", comentó Villa en una entrevista que le concedió al programa 'La Hora de Willie', por RG La Deportiva.

Lo cierto es que la bronca del periodista hacia los Felinos es muy grande. De hecho, se animó a calificar a la afición de Tigres de una manera particular: "No tolero al aficionado soberbio de Tigres. Cuando llegan los títulos, y empiezo a criticarlos, se me echaron encima. Para mí una afición, que ante la victoria, no acepta la menor crítica, es soberbia. Yo no digo en general, sino un sector de la afición de Tigres".

Como si fuera poco, Paco cuestionó a grandes líderes del equipo de Ricardo Ferretti como Nahuel Guzmán y André Pierre-Gignac: "Nahuel me tiene bloqueado en Twitter. Me parece un grandioso jugador. Lo que no me gusta es que pierde la cabeza. Mete en problemas en Tigres y comete errores por esa soberbia. Cuando lo criticas, no lo acepta".

Sobre el delantero francés, indicó que los árbitros suelen darle ventaja durante los partidos: "El arbitraje le concede mucho a Gignac. Se le va encima al árbitro. Y el árbitro, ante la personalidad de Gignac, se hace pequeño".

Finalmente, el verborrágico periodista consideró que Monterrey tiene una afición que brinda más apoyo que Tigres: “Mis encuentros con el aficionado rayado se suavizaron, pero también he criticado a Rayados. En mi perspectiva, es mayor el aguante del rayado que el del tigre”.





Lee También