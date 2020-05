Pikolín Palacios estuvo muy cerca de Chivas luego de la Copa Sudamericana 2005

Marco Palacios escribió historia con los Pumas donde fue uno de los pilares del equipo durante ocho años además de ser campeón de Liga en cuatro ocasiones, dos de ellas como titular. Sin embargo, al inicio de su carrera despertó el interés de Guadalajara para ficharlo algo que finalmente no trascendió más allá de algunos rumores. El exdefensa felino contó cómo surgieron estas versiones después de su trabajo en la Copa Sudamericana de 2005, cuando los felinos fueron subcampeones y Palacios comenzaba su carrera con el primer equipo tras dar el salto desde fuerzas básicas.

“El único que me acuerdo, o que hubo alguna posibilidad en algún momento fue en Chivas y en Chivas me hubiera encantado jugar, es un equipo de mexicanos que representa muy bien al país, pero en América no, sabían que yo era su archirrival”, contó el Pikolín Palacios en entrevista con Mediotiempo.

El futbolista ganó cuatro Liga MX con Pumas UNAM.

“Fue justo después de la Copa Sudamericana. Como hice un gran torneo internacional, empezaba a sonar mucho, y entonces por ahí se escuchaban los rumores pero tampoco fue algo concreto que hablara con la directiva, siempre fue como un rumor, no se logró dar y fue por algo”, añadió Palacios.

Previo al arranque del partido, Marco Antonio Palacios saludó efusivamente a sus ex compañeros. pic.twitter.com/kXAwnDx41o — PUMAS (@PumasMX) March 8, 2015

La anécdota surgió después de recordar que nunca habría podido militar en América, al que considera su máximo rival deportivo como futbolista profesional.“La verdad es que es muy difícil que yo me hubiera ido al América, si no que imposible, no va con mi filosofía de vida, no concuerdo con muchas ideas y yo feliz de mi historia con Pumas”, agregó.

Para cerrar, recordó una mítica jugada en la vuelta de la Copa Sudamericana 2005 contra Boca Juniors: “Era jugada mano a mano, ya no había un defensa cerca, era expulsión. Nunca se me va a olvidar el nombre del árbitro que es Amarilla, paraguayo, y en vez de sacar la roja lo amonesta y termina siendo el héroe con el penalti. Yo creo que toda la gente se dio cuenta”.

