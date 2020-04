Piojo Herrera cree que la salida de Lainez del América fue apresurada

En el fútbol de antaño no era extraño ver que jugadores pasaran -literalmente- toda sus vidas en un mismo club, pero con el enorme crecimiento del mercado futbolístico y la irrupción de inversionistas multimillonarios en los equipos es cada vez más frecuente ver a jóvenes canteranos dejar las escuadras que los formaron por jugosos contratos en el extranjero. Y si bien la decisión no es cosa personal, hay quienes no están de acuerdo con ella.

En octubre de 2017 el diario británico The Guardian incluyó al mexicano Diego Laínez en su lista de los "60 mayores prospectos del balompié nacidos en el año 2000", ya que el mediocampista que formó parte de las fuerzas inferiores del América -desde la sub-13 hasta la sub-17- dio el salto directamente al primer equipo de las Águilas en la Liga MX y se vislumbraba como crack.

Gracias a su calidad y buenas actuaciones en 2019, Lainez se unió al Real Betis Balompié de La Liga Santander en un contrato de cinco años por un valor de $14 millones.10 La medida lo convirtió en el jugador más joven en emigrar de la Liga MX, pero no todos vieron su paso como algo positivo, y así lo reveló Miguel Herrera en conversación con TUDN.

"Le dije a Laínez que era muy precipitado, que iba en un proceso muy bueno. Me parece que fue una toma de decisión muy rápida", dijo el Piojo, al mismo tiempo en que el periodista Daniel Gironés afirmó que el club sevillano le estaría buscando club al mexicano que ya no tiene cabida en el Betis.

“El Real Betis Balompié va a hacer siete cambios el año que viene. Están buscando siete jugadores, uno de ellos un extremo y se estaría pensando en darle salida a Tello o a Diego Lainez”, aseguró el reportero de FOX.

