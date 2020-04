Futuro incierto en Juventus ¿Gonzalo Higuaín podría jugar en México?

Gonzalo Higuaín viajó a Argentina cuando la pandemia por el Covid-19 ya era un hecho. La salud de su madre fue la razón que motivó al Pipita a no dudar y dejar Italia para pasar la cuarentena. Varios medios del país europeo comenzaron a deslizar la posiblidad de que su vínculo con la Juventus podría quebrarse si el delantero no vuelve a tiempo para cuando se reestablezcan los entrenamientos o por si el jugador decide no regresar.

Ante esto, en Turín comenzaron a sonar los nombres de Mauro Icardi y de Gabriel Jesús en el caso de que sea necesario reemplazar al argentino, pero ¿dónde podría jugar Higuaín? River, su primera casa podría ser una buena alternativa, aunque muy complicada desde el punto de vista económico para la entidad argentina, y ¿por qué no México?

El Pipa alcanzó su máximo promedio goleador (0,6) en Nápoli con 91 goles en 146 partidos.

Gonzalo Higuaín tiene de manera insólita una sombra en su espalda que tapa los números magníficos que ostenta como goleador. Sus fallos en dos finales de Copa América y en la final del Mundial 2014 ante Alemania en Brasil con la Selección Argentina parecen ser un estigma que borra con tres errores más de 300 goles en equipos de elite.

La Liga MX podría convertirse en el 'volver a ser' del Pipa. Un certamen con un promedio goleador que sería el hábitat ideal para el goleador argentino en un ambiente pasional y muy futbolero que además le permitiría una comodidad económica que no podría encontrar en su país de origen, como así también una competencia semejante con otros jugadores de roce internacional como Vincent Janssen, Miguel Layún, Eduardo Vargas y André-Pierre Gignac entre otros.

Si bien su padre, Jorge Higuaín, afirmó que Gonzalo respetará su contrato en Juventus, en Turín siguen dudando de la permanecia del Pipa allí y el sitio web Tuttosport se plantea qué pasará con su futuro. Con un promedio de gol en toda su carrera de 0,5 tras sus pasos por River, Real Madrid, Napoli, Milan, Chelsea, Juventus y la Selección Argentina, suena más que tentador para las redes del futbol mexicano.

(Estadísticas suministradas por OPTA)

Para comprender la magnitud de su capacidad de anotación vale la pena mencionar que por ejemplo Gignac lleva convertidos 254 goles en 681 partidos (promedo 0,43), y la marca de Higuaín es similar a la de Jared Borgetti con 296 goles en 587 partidos o a la de Gabriel Batistuta que culminó con un promedio goleador de 0,51. Chicharito Hernández tiene su balance en 0,35 y Raúl Jiménez 0,35, teniendo su mejor rendimiento actualmente en los Wolves con un promedio de 0,45.

Gonzalo Higuaín ha anotado 63 goles en 139 partidos con Juventus, en promedio, un gol cada 167 minutos.

Mientras desde la MLS también lo miran con obsesión, como Guillermo Barros Schelotto, DT de Los Angeles Galaxy que describió "como un sueño" la chance de sumar al Pipa, ¿se imaginan al argentino haciendo dupla con su compatriota Rogelio Funes Mori en Rayados, formando una delantera de peso con Gignac en Tigres, intentando destronar al uruguayo Jonathan Rodríguez de Cruz Azul o recibiendo asistencias en América de Gio dos Santos?

Lee También