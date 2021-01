"Una mentira histórica": Álvaro Morales se burla de Pumas UNAM tras la derrota con Querétaro y liquida a Andrés Lillni

Pumas UNAM cosechó su primera derrota en el Guard1anes Clausura 2021 de la Liga MX, tras caer por 2-0 ante los Gallos de Querétaro en el Estadio Corregidora, en el marco de la jornada 3. De esta manera, se ubica momentaneamente en la séptima posición de la tabla de posiciones con cuatro unidades.

Con un flojísimo nivel durante los 90 minutos, los dirigidos por Andrés Lillini sufrieron en la primera mitad los tantos de Gonzalo Montes y Ángel Sepúlveda, con una cuestionada actuación defensiva. Pero en la faceta de ataque tampoco estuvieron finos, y no pudieron quebrar el arco contrario.

Ante esta caída del conjunto Universitario, el periodista de ESPN, Álvaro Morales, no dudó volver a hacer sentir su discurso americanista y se burló de Los del Pedregal, liquidando al entrenador y cuestionando su trabajo.

"La mentira histórica llamada Pumas. Es que no son de suerte, son de pena. Yo me pregunto qué trabaja Lillini, de verdad. Qué trabaja Lillini en este equipo, qué trabaja. Cómo defiende las transiciones del juego directo y de contragolpe", comenzó diciendo.

¡Kikiriki!!!!!!!



Jajajajajaj.



Esos pumas no son de suerte, son de pena...



Jajajaj pic.twitter.com/Qcz30I3DQw — Álvaro Morales (@AlvaritoMorales) January 25, 2021

Y continuó: "Pero si Tijuana lo evidenció. Contra Mazatlán no porque estaban viejos. Y ojo que los del Querétaro son viejos también eh, pero, ¿por qué no ha neutralizado el 2x1 que le están haciendo a su lateral derecho?, ¿qué trabaja en definición con Waller?, ¿qué trabaja en regate con Iturbe y con Gutiérrez?. Ya no son de suerte, se les fue la suerte, son de pena".

En serio... ¿en qué aspectos tácticos se entrena pumas?



¿En cuáles? — Álvaro Morales (@AlvaritoMorales) January 25, 2021

Lee También