Mensaje a Cruz Azul: Andrés Lillini cree que Pumas es mejor que La Máquina

Pumas UNAM y Cruz Azul disputarán el partido más atractivo de la última jornada del Guard1anes 2020, ya que ambos se jugarán la posibilidad de ingresar directamente a Liguilla y evitarse el repechaje. Claro está, ambos equipos se encuentran en esa situación, pero todo puede cambiar en caso de perder.

Los Universitarios fueron una gran revelación de la Liga MX porque se quedaron sin entrenador justo antes de que comience el certamen, aunque pudieron demostrar un gran nivel gracias a Andrés Lillini. El entrenador, desde la cantera, le dio identidad al equipo y lo elevó a los primeros puestos. Por esa razón, pide que se le den los méritos suficientes.

"Nosotros no somos más ni menos que nadie, somos diferentes. Hay cosas que el dinero no puede comprar y lo que estos jugadores han demostrado dentro de la cancha no es por plata es por pasión", opinó Lillini en W deportes, respecto a la identidad que logró formar el equipo antes del duelo frente a La Máquina.

Andrés Lillini cree que Pumas es favorito ante Cruz Azul

De cara al partido del sábado, Lillini se tiene confianza: "Somos un equipo que nos hemos ganado un respeto dentro de la cancha por las cosas que fuimos haciendo bien y la verdad sí me creo favorito, porque a nosotros este tipo de partidos que nos tocan con equipos que salen a atacar como el caso de Cruz Azul es donde nosotros mejores partidos hacemos”, enfatizó.

Además, el entrenador de Pumas reveló qué clase de encuentro imagina ante Cruz Azul: “En este caso los dos equipos tenemos la necesidad de ganar y creo que va a ser un partido abierto y el favoritismo por lo que yo veo creo que sí somos nosotros", concluyó.

