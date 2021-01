Altas, bajas y 11 ideal: radiografía de Pumas UNAM para el Guard1anes 2021

El Club Universidad Nacional arriba al torneo Guard1anes 2021 de la Liga MX con muchas expectativas luego del trabajo que realizó en el último campeonato. Cuando nadie lo tenía en cuenta fue sublíder en la Fase Regular; y cuando todos lo dieron por muerto protagonizaró una de las remontadas más épicas de la historia del futbol mexicano, lo que lo llevó al Subcampeonato.

El equipo comandado por Andrés Lillini dio inicio a la pretemporada el lunes 28 de diciembre luego de una larga temporada, por lo que puede tener una pequeña desventaja con otros clubes que tuvieron más tiempo para ponerse al 100% tanto física como futbolísticamente. A continuación, un repaso de los puntos a tener en cuenta de Pumas UNAM para este certamen.

Pumas UNAM, con la misión de repetir o mejorar lo del último semestre (JAM Media)

Altas para el Guard1anes 2021

Teniendo en cuenta el duro momento económico que atraviesa la institución por la pandemia del coronavirus, el Auriazul no cuenta con ningún fichaje hasta el momento (el mercado cierra el 31 de enero). Sin embargo, esto no quiere decir que no tiene incorporaciones en el plantel: regresaron del préstamo Martín Rodríguez y Felipe Mora. Los mismos podrían ser tenidos en cuenta por Lillini (el primero de ellos tiene muchas chances), aunque no hay que descartar que vuelvan a irse cedidos.

Bajas para el Guard1anes 2021

En este aspecto, la afición de Pumas sí ha sufrido y está sufriendo. Carlos González (Tigres UANL), Alejandro Mayorga (Chivas) y Andrés Iniestra (Juárez) son las bajas confirmadas del Auriazul para esta temporada. Juan Ignacio Dinenno se quedaría, pero los rumores sobre una posible venta a la Major League Soccer siguen existiendo.

11 Ideal de Pumas UNAM

Ya sin Cocoliso, Andrés Lillini podría pasar del 4-4-2 al 4-3-3 con Dinegol como único punta. Alfredo Talavera; Alan Mozo, Johan Vásquez, Nicolás Freire, Jerónimo Rodríguez; Erik Lira, Juan Pablo Vigón, Facundo Waller; Carlos Gutiérrez, Juan Ignacio Dinenno y Juan Manuel Iturbe.

Alineación ideal de Pumas para el Guard1anes 2021 de Liga MX (Bolavip)

Calendario completo de Pumas para el Guard1anes 2021

El Club Universidad Nacional tendrá su debut el viernes 8 de enero a las 21:00hs en el estadio Caliente ante Tijuana. En las primeras 4 jornadas podrá sacar una buena cantidad de puntos (Mazatlán, Querétaro y Atlas), pero la versión real del equipo seguramente se vea en los partidos importantes.

¿Cuándo son los Clásicos o encuentros trascendentales? Con el Deportivo Guadalajara el 28 de febrero en el Akron, con Cruz Azul el 7 de marzo en el Olímpico Universitario y con América el 2 de mayo, también en CU, en lo que será la última fecha de la Fase Regular.

A continuación, el calendario completo:

Calendario completo de Pumas (PumasMX)

