Pumas: ¿qué fue de la vida de Saúl Berjón?

Proyectos que no terminan nunca de concretar lo que insinuan hay de a montones en el mundo del futbol. La Liga MX no está excenta de esta idea, y por Pumas, particularmente, han pasado jugadores en el último tiempo que no han respondido ante las exigencias.

Uno de los tantos ejemplos del último tiempo en el Club Universidad ha sido Saúl Berjón, quien ilusionó a la afición por su amplio recorrido por el futbol español y por llegar por recomendación de Francisco Palencia, alguien muy querido en la institución capitalina y el entrenador en aquel momento.

Sin embargo, la esperanza se desplomó rápido: en el primer juego ante Chivas, el ariete de 30 años ya había demostrado sus pocas aptitudes para controlar el balón y lanzar envíos precisos. La afición rápidamente expresó su furia ante los malos rendimentos, que se hicieron costumbre.

Berjón tuvo una pésima experiencia en Pumas (Jam Media)

A pesar de ello, el director técnico mantenía su confianza, pero nunca pudo responder. De los 13 partidos que disputó en el único semestre que estuvo en México, Berjón no pudo completar ninguno. Sus únicos tantos, además, fueron ante W Conection y Honduras Progreso en la Liga de Campeones de Concacaf.

Luego de su fallido paso por Los de Pedregal, el español retornó a su país para jugar con Real Oviedo en la categoría de plata. Allí acumula 12 dianas y 30 asistencias en 114 partidos.

