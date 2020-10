¿Qué pasó entre José Manuel de la Torre y Pablo López tras el cambio con FC Juárez?

Pensando en encontrar al reemplazante ideal de Leonardo Fernández, Toluca salió al pasado mercado de pases de verano a contratar a Pablo López. La directiva comandada por Francisco Suinaga y Sinha manejó las negociaciones con Marcelo Tejera, su representante, y consiguió tenerlo para el Guard1anes 2020 de la Liga MX. Sin embargo, en lo que transitó de la temporada, el uruguayo tuvo muy pocas posibilidades.

El centrocampista ofensivo nunca fue titular y solamente sumó 59 minutos ingresando desde el banco de suplentes. Pero además, en el compromiso contra FC Juárez, tuvo que soportar una situación bastante particular: José Manuel de la Torre lo hizo saltar al terreno de juego en el comienzo del segundo tiempo pero terminó sustituyéndolo sobre el cierre del encuentro por el canterano Diego Abella.

¿Qué sintió el charrúa al haber conocido esa determinación del Chepo? En plática exclusiva con Bolavip, el elemento de 24 años reveló sus sensaciones: "Cuando entré, sentía que podía hacer algo, pero no llegué ni a meterme en el partido y me sacaron. Cuando vi que en el cartel decía el número 11 no lo podía creer, pensé que se estaban equivocando. Salí muy enojado, me fui para el vestuario re caliente y le pegué un piñazo a un portón. Tuve un accidente con un par de dedos que me lastimé. Cosas del futbol, que pasan".

En aquel duelo, los Bravos vencieron 1-0 a los Choriceros con un gol de Darío Lezcano y pudo notarse la bronca de los aficionados de la institución mexiquense en las redes sociales. Puertas adentro, por suerte, pudieron calmarse las aguas. Pablo López le confesó a Bolavip que existió una plática cara a cara con el experimentado entrenador para dejar en claro qué fue lo que sucedió ese día en el Nemesio Diez.

"Después, a los dos días que tuvimos entrenamiento, me habló y me pidió perdón. Me dijo que no me tendría que haber puesto, básicamente, porque después empezamos a tirar muchos centros y yo soy más bien del mano a mano, de encarar, no tengo mucha altura. Entonces optó por sacarme a mí y pone a un 9 de área. Lo que yo le dije fue que no me debería haber puesto porque sino me quema a mí. Más en frío es diferente, el tema fue ahí en el momento de calentura", aseguró el uruguayo cerrando el tema.

