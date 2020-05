Rafa Márquez y una curiosa frase de su llegada al Barcelona

Los últimas decadas del Barcelona fueron de las mejores en la historia del club catalán y hubo un mexicano que fue parte activo de ellas: Rafael Márquez. Sin embargo, el ex defensa recordó su llegada a España y tiró una curiosa frase sobre la manera en la que se veía a la institución Culé en el 2003.

Rafa llegó procedente del Mónaco en el verano europeo de la temporada 2003/2004 para ser compañero de jugadores como Xavi, Ronaldinho, Javier Saviola, Patrick Kluivert y Carles Puyol. No obstante, tras cuatro años sin ser campeón de Liga y 11 sin levantar la Champions League, los ánimos en Can Barça no eran buenos.

"Llegué en una época en el que el Barcelona era tachado de perdedor, no llegaba a estar en los primeros puestos o siempre se quedaba a las orillas de poder ganar algo. Me siento afortunado de haber sido parte de ese cambio, de ese resurgimiento del Barcelonismo. Después conseguimos títulos importantes", rememoró sobre sus 12 títulos en Barcelona, entre los cuales hubieron dos Copas de Europa en 2006 y 2009.

Además, el mexicano vio desde el comienzo el proceso de crecimiento de Lionel Messi al ser titular en el partido del primer gol del argentino. "Jugar con Xavi, Iniesta, Piqué y Edmílson; jugar al lado de Puyol te daba una seguridad importante, tener a un portero como Víctor, daba la certeza de que si pasaba la pelota después de ti había un seguro. Desde atrás disfrutabas del gran juego que desplegaban Ronaldinho y Messi. Era algo fabuloso", explicó a La Liga.

Márquez jugó siete temporadas en el Barcelona, disputó 242 partidos y convirtió 13 goles. Acabó como el octavo extranjero con más partidos jugados con el club catalán y el segundo extracomunitario con más títulos. Se marchó en 2010 para seguir su carrera en New York Red Bulls. En 2014 volvió al Camp Nou con la playera de León y recibió la ovación de los barcelonistas.

