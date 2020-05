Raúl Jiménez no se obsesiona con jugar en un grande de Europa: Zague

Si hay una voz más que autorizada para hablar de goles y canteranos del América, esa es la de Luis Roberto Alvez, Zague, quien además de dedicarle más de 13 años de su vida a las Águilas como futbolista, se consagró como el máximo goleador de su historia con 192 anotaciones, las cuales nadie podido igualar y ni siquiera acercarse.

Es por ello, que en entrevista para Bolavip México, el ahora comentarista de TV Azteca nos compartió su opinión acerca de Raúl Jiménez, quien hoy festeja su cumpleaños número 29 y lo hace en el mejor momento de su carrera en Europa, pues hasta antes de que la pandemia por coronavirus frenara el futbol, se consolidó como el goleador del Wolverhampton y como uno de los más importantes de la Premier League.

Raúl se convirtió en el máximo goleador de los Wolves en la Premier League. Foto: Getty Images.

Es por ello que la afición mexicana desea verlo cuanto antes en uno de los ‘gigantes’ del Viejo Continente, ya sea en la misma Liga de Inglaterra o en algún otro equipo como el Barcelona o Real Madrid, sin embargo, y aunque él también desea que ocurra en algún momento, el legendario exgoleador de las Águilas considera que no es algo que le obsesione al canterano azulcrema.

“Ojalá, tiene 29 años, dependerá de él, tampoco creo que sea una obsesión, hay equipos que hacen que tu futbol luzca mucho más, yo creo que debe estar contento y feliz”, destacó el también analista de TV Azteca, quien además destacó sus virtudes con la pelota y aseguró incluso que, sin problema, podría asumir el rol goleador en la Selección mexicana.

“Raúl lo está haciendo de manera extraordinaria, magnifica, me da muchísimo gusto, le costó trabajo al principio y creo que así es el destino, llegó a dos equipos que no pudo desarrollar todo su talento, no pudo potencializar su capacidad física, pero ahora en Inglaterra ha encontrado su sitio ideal y me da muchísimo gusto, ojalá que siga así”, sentenció el también exseleccionado nacional.

