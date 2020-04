Revelado: el Piojo Herrera confesó por qué sacó a Giovani dos Santos ante Holanda en el Mundial de Brasil 2014

La maldición del quinto partido todavía sigue vigente para la Selección de México. Pero sin dudas la oportunidad más cercana estuvo en aquel Mundial de Brasil 2014, donde se puso en jaque a un país importante como lo fue Holanda.

Con un golazo de Giovani dos Santos de media distancia, el Tri se puso en ventaja y comenzó a soñar con algo inédito para el futbol nacional: pasar a la etapa de cuartos de final. Sin embargo, el combinado del Viejo Continente reaccionó sobre la hora y le quitó la ilusión.

Quizás faltó algo más de concentración para no conceder dos tantos en los últimos minutos, o tal vez hubo algún error por parte de Miguel Herrera, quien en ese momento estaba al mando del equipo. De hecho, muchos todavía le siguen reclamando la salida del autor de la apertura del marcador.

Curiosamente, seis años después y en diálogo con el podcast Desde el VAR, el Piojo reveló por qué decidió quitar del terreno de juego al mediapunta para darle lugar a Javier Aquino.

"Tenía los pies que le estaban quemando. Hacía mucho calor y se paró el partido para hidratarnos. De repente, me acerco y veo que le están echando agua en los pies. Le digo '¿qué traes?' y me dice 'es que me están quemando los pies, los tengo hirviendo'", narró el entrenador en la entrevista.

Finalmente, sucedió lo que nadie quería: "Y en una de las jugadas viene Gio y me dice 'ya no aguanto los pies'. Entonces ya uno piensa 'tengo a un tipo como Aquino que viene entrenando muy bien, que tiene ida y vuelta... pues lo pongo para no perder ataque'".

"Ellos ya habían puesto a uno de los centrales como lateral izquierdo y pienso 'si Aquino lo empieza a encarar con la velocidad que tiene...'", confesó Herrera, sobre cómo imaginó el ingreso del volante ofensivo.

