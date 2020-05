Revelado: la fecha en que abre el período de registros en la Liga MX

David Medrano, periodista de Récord, ha confirmado la fecha de registros en la Liga MX, donde los equipos que han decidido incorporar nuevos jugadores, los puedan dar de alta. El Draft desapareció desde hace un par de años y ahora los equipos pueden adquirir elementos dentro del medio en el momento que quieran a partir de que se abra la ventana de los registros.

El período de transferencias se dará desde el 14 de junio hasta el 5 de septiembre. No se tomará en cuenta si el futbolista jugó o no la temporada pasada en el futbol mexicano. Los futbolistas que no entren en los planes de los equipos tendrán casi tres meses para acomodarse.

La Liga de Ascenso se reactivará a partir de que hayan, por lo menos, cuatro equipos certificados. Esa fue la respuesta de la Federación Mexicana de Fútbol ante la recomendación de la FIFA.

Por el momento, no hay ningún equipo certificado. Por lo tanto, en el primer campeonato de la Liga de Expansión no tendrán chances de ascender a la Primera División.

FIFA ya ha sido informado acerca de la decisión que la FMF ha tomado, y también de los requisitos para la certificación.

