Revelan que habrá recortes en todas las televisoras de deportes

Los estragos económicos que ha dejado la pandemia por coronavirus, tras frenar un sinfín de actividades en México, pasará factura de manera inminente a varios sectores, uno de ellos sin duda es el deporte y todo lo que gira en torno a él, incluidos los medios y sobre todo las televisoras que dedican su señal a cubrirlo.

Es así que en su columna de este jueves en el Diario Récord, el 'Francotirador' reveló que se esperan más recortes en las cuatro grandes cadenas deportivas del país: Televisa Deportes, Azteca Deportes, Fox Sports e ESPN, con los cuales, hay que recordar, ya inició la Televisora de Chapultepec.

"Es una cruel realidad, ahora se tienen que cuidar ya no los pesos, sino todos los centavos que se utilizan. Es más, les puedo adelantar que vienen más recortes en las cuatro grandes señales deportivas que tenemos en México: TUDN, Azteca Deportes, Fox Sports y, en menor medida, ESPN", publicó en anónimo autor.

Y es que de acuerdo con dicha información, el interés de los aficionados por la famosa eLiga MX ha decaído significativamente, por lo que ya no es rentable para las televisoras dedicarle parte de su presupuesto a la cobertura, casa por casa, con cada jugador que participe en el torneo virtual.

"Al principio apareció como una fabulosa opción para las televisoras a falta del demás contenido deportivo, pero hoy ya no salen las cuentas, al grado que se están planteando bajarle al nivel de la transmisión, es decir, no más técnicos ni equipo a la casa de cada jugador que funge como local o de plano sacarla de señal abierta y volver a dejarlo en digital. El gran tema son los costos, que si bien están lejos de ser lo que le invierten a un partido real, sí significa algo de desembolso y el horno no está para bollos", sentenció el 'Francotirador'.

