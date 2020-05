Ricardo La Volpe, contra sus detractores: lo único que le importa es que Pep Guardiola lo reconozca

Ricardo La Volpe puso fin a su extensa carrera como entrenador. Si bien hay muchos que elogian su trabajo y aseguran que dejo un legado, están los que cuestionan su sabiduría futbolística y además lo cuestionan por el trato personal con los jugadores.

Al ahora extimonel no le interesan la críticas, ya que destaca que a lo único que le presta atención son a las palabras de los que parecieran estar más capacitados, como es el caso de Pep Guardiola, quien destacó la forma que el ex Toluca tiene de hacer jugar a sus equipos. El argentino le dejó un mensaje a sus detractores.

2019: Toluca, su último equipo al que dirigió.

"Si Guardiola no hubiera dicho nada de mí, eso me preocuparía, porque es un técnico considerado de los mejores del mundo. Lo único que me halaga son lo que dicen otros técnicos y jugadores de mí", explicó el ex América y Chivas, en Fox Sports.

Entre tantos clubes por los que pasó como director técnico, La Volpe impulsó un estilo de juego y, además, logró tres títulos: Liga con Atlante (1992/93), Copa de Oro con la Selección de México (2003) y Preolímpico de la Concacaf con la Selección de México Sub-23 (2014).

Los mayores cuestionamientos hacia el Bigotón siempre serán sobre escaza cantidad de trofeos ganados, pero él asegura que con la "salida lavolpina", denominada así por la manera de jugar que tenían sus equipo sin rebolear el balón y pasarlo por el piso desde la última línea, es inspiración para muchos.

