Ricardo La Volpe dio a entender que fue maltratado por André-Pierre Gignac en la Final 2016 entre América y Tigres

La Liga MX ha dejado muchos episodios curiosos durante el certamen. Uno de ellos fue el que protagonizaron los siempre polémicos Ricardo La Volpe y André Pierre-Gignac, en la Final del Apertura 2016 entre América y Tigres.

El Bigotón, por aquel entonces timonel de las Águilas, tuvo un cruce con el delantero francés a un costado del campo de juego. Sin temor, lo llamó "mentiroso" al futbolista, pero el europeo no se quedó callado y le respondió a su manera.

El momento de la discordia: La Volpe vs. Gignac (Imago).

"En la semana Gignac había dicho que tenía una lesión en la espalda y que no iba a jugar. Durante el partido se le quejó al línea porque no cobró una infracción y ahí yo le dije: 'Cállate, mentiroso, dijiste que no ibas a jugar y mirá dónde estás'", comenzó relatando el el extimonel, en diálogo con TUDN.

"Estábamos discutiendo, pero el problema fue en la banca, atrás mío. El estaba en la línea y me respondió a lo que yo le había dicho, con que me callara la boca", agregó el argentino .

El resultado de aquel partido es conocido. Los felinos derrotaron por penales a los de Coapa, luego de que el encuentro haya finalizado empatado en uno con goles de Edson Álvarez y Jesús Dueñas, quien logró igualar el cotejo en los últimos minutos.

Lee También