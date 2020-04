Ricardo La Volpe volvió a pegarle a Cuauhtémoc Blanco: "No hubiese cambiado la historia en 2006"

Luego de generar gran impacto en las redes sociales en los últimos días, Ricardo La Volpe comunicó que no será más director técnico y fue entrevistado por ESPN.

Mi 11 ideal del fútbol mexicano sería Marin, Nacho Flores , Claudio Suarez, R. Marquez, R. Ramirez , P.Pardo, Reynoso, T.Boy , Sinha, Cabiñho y Cardozo , fue muy complicado porque tuve que dejar afuera a grandísimos jugadores — Ricardo A La Volpe (@RicardoLaVolpeG) April 20, 2020

Además de hablar de esta sorpresiva decisión, el Bigotón volvió a tocar el tema de Cuauhtémoc Blanco. David Faitelson le preguntó por qué no lo incluyó en su once ideal y qué hubiera pasado si lo llevaba al Mundial de Alemania en 2006.

El argentino respondió: "Cuauhtémoc Blanco es un gran jugador, nadie va a discutir eso. Yo elegí, equivocado o no es mi forma de pensar, que un sistema y disciplina táctica está arriba de la individualidad. Así veo el futbol, jamás dije que tengo la verdad".

"Puede ser que me haya equivocado en no llevarlo al Mundial. Sinha conocía más el sistema mío, lo tuve en Toluca y era más fácil. Pero si vos me decías de volver a hacerlo, haría lo mismo", reconoció el ex estratega.

Más adelante confesó: "Vi cien veces el partido contra Argentina. Cuau no hubiese cambiado la historia. Más allá de todas sus condiciones, Argentina tenía un 5 como (Javier) Mascherano y Cuauhtémoc era pensador, inteligente y pasador, ya no era desequilibrante porque ya no tenía esa potencia. Lo hice por estrategia y táctica".

"Cuando me pongo a pensar qué me faltó en esa Selección, quizás fue un Vicente Sánchez que me desequilibraba", sentenció La Volpe.

