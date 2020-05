Richard Núñez: "Hoy me recriminan que fui un traidor"

Las rivalidades que existen en México son muy fuertes. El América despierta odios inusitados y el enojo de los otros tres elencos denominados "grandes". Eso le ocurrió a Richard Nuñez, que luego de su paso por el Cruz Azul pasó a Las Águilas y la afición no se lo perdonó.

"Sergio Markarian me comunicó que no me iba a tener en cuenta y luego me buscaron de América. Me llamó Yon de Luisa, que hacía las contrataciones y muy rápido llegamos al arreglo, no hubo trabas. Si hubiera sido más maduro me hubiera quedado en Cruz Azul aunque no jugara y cobrando, pero la afición tampoco lo merecía. Hoy me recriminan que fui un traidor, pero si me quedaba me reclamarían que robaba la plata (dinero) y ni una cosa ni la otra, tomé una decisión de ir a un equipo grande como es América, hacerle eso a Cruz Azul era traicionarlos", comentó en diálogo con Marca.

Sobre su paso por Las Águilas, el elemento aseguró "solo me llamaron Daniel Brailovsky y De Luisa, yo no quería demostrarle nada a Cruz Azul, en ese momento salieron varios como Jared Borgetti o el Chelito Delgado, si le preguntan a Sergio Markarián dirá otra cosa, fue un recambio del equipo".

Por otra parte, el atacante indicó los motivos por los que no fueron campeones: "Nos faltó un poquito de todo. En una Liguilla nos cruzamos con Chivas y no expulsan a Oswaldo Sánchez; después Pachuca nos elimina en otra Liguilla porque Mizrahi alineó a Salvador Carmona, que estaba inhabilitado. La motivación todos la teníamos de ser campeones, esto lo sigue padeciendo Cruz Azul, no solo fuimos nosotros".

"Cruz Azul tiene hoy una garra diferente. Lo que (Robert Dante) Siboldi tiene como técnico uruguayo lo transmite al equipo. Anda bien el Cabecita (Jonathan) Rodríguez, eso es positivo para Cruz Azul, pero siempre pasa algo. Le gana al América (en la jornada 10 del Clausura 2020) y pasa siempre algo, esto de la pandemia, por ejemplo; esas son las cosas que son increíbles que le pasen al equipo. Capaz que otro es el líder y la pandemia no sucede, parece una maldición", agregó con una mirada pesimista.

