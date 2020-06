Rodrigo Ruiz volverá a México para dirigir pero no a Santos Laguna

Después de haber tenido dos ciclos por casi siete años y de haber sido campeón del Torneo Verano 2001 y de la Interliga 2004 con Santos Laguna, Rodrigo Ruiz dejó una marca imborrable en el corazón de muchos aficionados del conjunto de Torreón. Sin embargo, considera que volver con otra faceta será muy difícil.

"Mucha gente pregunta si me han dado alguna posibilidad de trabajo y no, nunca. Obviamente que el aficionado tiene la ilusión quizás que algún día yo pueda dirigir a Santos, pero podré dirigir en cualquier lado menos ahí. Eso no se me va a dar nunca", aseguró el Pony, sorprendió días atrás, en diálogo con Fox Sports.

Foto: Getty Images

Lo cierto es que el exfutbolista chileno volverá a México para sumar experiencia como director técnico pero no será en Torreón, sino a 1,100 kilómetros de distancia. Y de acuerdo con la información de Mediotiempo, el acuerdo entre él y la institución que le dio la confianza estaría a punto de cerrarse.

El futuro de Ruiz no estará en la Liga MX sino en la inédita Liga de Balompié Mexicano, donde estaría al mando de Lobos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Otro histórico que no consiguió trabajo en la máxima categoría del futbol azteca y sí recibió valor por parte de las autoridades de esta federación.

Cabe recordar que el Pony ya estuvo a cargo de la tercera división de Tecos y lo hizo con creces. Tras seis campeonatos al mando de dicho equipo, llegó a alcanzar el título en el 2017. Así, consiguió un ascenso muy valioso para su carrera profesional como estratega y para su palmarés.

