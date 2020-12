Roman Reigns vs. Kevin Owens: desde Tampa chocan por el Campeonato Universal

El domingo la World Wrestling Entertainment comienza cerrar el año en el ThunderDome de Tropicana Field en Tampa, Florida. La 12º edición tendrá varios títulos en las mejores estrellas de la lucha libre.

La principal atracción de la noche será la disputa por el Campeonato Universal entre Roman Reigns y Kevin Owens donde el primero tiene una ventaja de 5-4 sobre el retador. Además, disputará el décimo encuentro de combates individuales desde 2015.

Por otra parte, Drew McIntyre y AJ Styles, dos participantes de la Roayal Rumble de 2020, pelearán por el Campeonato de la WWE. Cabe recordar que McIntyre quiere cerrar la década con un cinturón ya que en 2010 fue Campeón Intercontinental.

(WWE)

Por otra lado, en la rama femenina chocarán Sasha Banks frente a Carmella por el Títulos Femenil de la SmackDown, mientras que por el Campeonato Femenil de Parejas pelearán Nia Jax & Shayna Baszler vs. Asuka y Lana.

Por último, también estará en juego el Campeonato de Parejas de Raw cuando The New Day, compuesto por Kofi y Xavier, reten a The Hurt Business, formado por Shelton y Cedric.

