Santiago Erviti, hijo de Walter, se ilusionó con jugar en México: “Me encanta la Liga MX"

Santiago Erviti es hijo de Walter, ex-jugador de Rayados, y nació en Monterrey hace 16 años, cuando su padre se encontraba en México. En la actualidad, sueña con ser futbolista profesional y se desempeña como “mediocampista por el centro o por afuera, o también como lateral derecho en la sexta de Independiente”.

“Mi padre me insiste en que juegue fácil, a dos toques, que no tenga la pelota de más”, se describe Erviti. No, no quiere ser el ‘hijo de...’, sino que quiere hacer su propia historia. “Yo nací en el 2003 en Monterrey, cuando mi padre jugaba para Rayados. En el 2009 recibe una oferta de Banfield y ahí me mudé a Argentina”, comentó en diálogo con el canal de YouTube de Jóvenes Futbolistas MX Oficial.

A pesar de que el país azteca haya sido el de su nacimiento, lo conoció en profundidad más recientemente: “De México recuerdo porque hace poco fui por el partido de despedida de mi padre. Y después porque mi papá jugó en Cancún en Atlante”, contó.

Si su nivel va en aumento, seguramente será requerido por ambas selecciones. Ante esa pregunta, Santiago fue sincero:“A mí me gusta jugar al futbol. Yo me voy a seguir preparando y entrenando para que se me dé. Después Dios dirá dónde jugaré. Me siento muy orgulloso de haber nacido en México, también muy feliz de tener papás argentinos. Tengo dos hermanos: uno argentino y otro mexicano. Entonces, yo creo que es cuestión de tiempo”.

Por último, dio detalles de su conocimiento de la liga mexicana, al tal punto que le gustaría probarla: “Me encanta la Liga MX. Es muy competitiva. Tienen cada vez mejores jugadores e invierten en ellos. La verdad, estaría feliz en México o Europa”, culminó.

