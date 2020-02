La Comisión de Árbitros de la de la Federación Mexicana de Fútbol dio a conocer las ternas arbitrales para la jornada 5 de la Liga, confirmando de paso el rumor que rondaba los medios: César Ramos volverá a su trabajo referil para el duelo entre Xolos y Toluca.

La decisión de levantar la sanción a Ramos no ha estado libre de polémica debido a que el recuerdo de la final entre América y Monterrey, donde el colegiado no cobró un tiro penal a favor de las Águilas, está aún latente en la mente de los aficionados.

Pese a que era un secreto a voces que el silbante de 36 años había sido amonestado por su mal cometido en la final del Apertura 2019, Arturo Brizzio, presidente de la Comisión de jueces aseguró en su momento que el correctivo no se dio por las razones que todos asumen.

"No es porque el América se haya quejado o porque no se haya marcado un penalti, está sancionado porque no cumplió el protocolo del VAR de meterse dos minutos a ver todas las tomas que podía ver y entonces tomar una decisión", aclaró el ex árbitro.

En enero, Ramos participó durante 10 días en un seminario CONCACAF, en Houston, donde realizó exámenes físicos y teóricos.

