Se acerca un gran salto: Hernán Cristante piensa dirigir en Europa

Después de haber tenido su primera experiencia como entrenador en Deportivo Tepic, Hernán Cristante llegó a Toluca para llevar a cabo una verdadera prueba de fuego. Fue su estreno en la Liga MX y, a pesar de que estuvo casi tres años al frente del equipo, no logró cortar la sequía de títulos que hay desde el 2010.

La decisión de la directiva de los Diablos Rojos fue cesarlo pero, a sus 50 años, el argentino no pierde las esperanzas de seguir formándose en dicha profesión: "Estuve muy cerca de irme a Europa a hacer los UEFApro, el fin de año estuve allá con Pupi Zanetti, con Iván Córdoba y estuve paseando con la gente de Cagliari, que me invitó a su casa y me dio muchas ganas de trabajar allí".

"Me quiero seguir preparando. Hice una buena experiencia en Toluca y en Tepic, y quiero capitalizarla en donde pueda mostrar las capacidades del cuerpo técnico", agregó el exfutbolista en diálogo con ESPN, admitiendo que espera una chance seria para seguir dando pasos como director técnico pronto.

El regreso de Cristante está cerca y se percibe por sus movimientos: "Me meto mucho en las redes para ver qué dicen, para escuchar, nos juntamos con mi cuerpo técnico y amigos como Guillermo Barros Schelotto, gente que vive y conoce, haciendo análisis, compartiendo ideas sobre el aspecto psicológico".

"Hubo un par de posibilidades pero no se dieron tanto acá como afuera. Las de afuera les dije que no porque hace seis meses que fui papá, no quería moverme con todo el paquete completo de nuevo. Fue una decisión personal. Me estoy preparando y tengo amigos que están vinculados al fútbol", cerró.

Lee También