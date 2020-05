"Se las recomiendo mucho": La Volpe alucina con la serie de Michael Jordan en Netflix

Con el arribo de la pandemia por coronavirus es complejo pensar que hubo algo o alguien que podría salir beneficiado, pero lo cierto es que la crisis sanitaria ha entregado números extraordinarios a Netflix, el servicio de series y películas por streaming que se ha transformado en el gran aliado de las familias que han debido permanecer semanas en casa debido a las medidas de aislamiento.

Durante el primer trimestre del año, Netflix registró ingresos por USD 5.800 millones y aumentando sus suscriptores a 183 millones de personas, superando ampliamente las expectativas de los analistas. Dentro de las temáticas más consumidas por los espectadores están los estrenos, como "The Last Dance", acerca de la vida deportiva de Michael Jordan, historia que tiene maravillado al ex entrenador del Tri, Ricardo La Volpe.

"Estoy viendo la serie de Michael Jordan, independientemente de que ha sido el mejor de la historia , se dio cuenta de que jugando en equipo y con una estrategia clara pudo lograr el campeonato tan deseado , se las recomiendo mucho", escribió el estratega que recientemente anunció su retiro de la actividad.

La Volpe, asiduo a compatir en Twitter sus reflexiones acerca del liderazgo, éxito y fracasos deportivos, recibió cientos de interacciones tras su recomendación televisiva, y no faltaron las críticas: "Si hubieras pensado así como técnico en el 2006 y hubieras llevado a Cuauhtémoc Blanco en lugar del Chiquis García, le pintabamos la cara a Argentina", le respondió un usuario.

El Bigotón de 68 años habló en las últimas horas acerca de su trayectoria como entrenador, donde aseguró que: "Me considero un gran estratega, no tengo duda", y agregó acerca de su futuro: "Ahora quiero ir a donde considere yo y estoy eligiendo ser director deportivo".

