Sebastían Saucedo, actual jugador de Pumas, ha tenido buenas presentaciones con el equipo mexicano, que le permitieron recibir su primera convocatoria a la selección mayor de los Estados Unidos dirigida por el entrenador Gregg Berhalter.

El jugador se mostró muy satisfecho por sus actuaciones y aseguró que quiere seguir creciendo para tener más llamados y oportunidades con la selección de Estados Unidos.

"Me gustaría particiar en las próximas fechas FIFA con la selección, personalmente también sería un sueño clasificar a los Olímpicos. Haber llegado a Pumas me ha permitido mostrarme y que el profesor de la selección mayor me tome en cuenta". Manifestó Saucedo en rueda de prensa.

Con tan solo 23 años, Saucedó comenzó su carrera con el Real Salt Lake, en el 2014. Posteriormente fue enviado a préstamo a Veracruz en 2016 y finalmente en diciembre de 2019 se anunció la contratación por el equipo de los Pumas. Anotando su primer gol con la institución en la jornada 1 del Clausura 2020 ante Pachuca.

Los próximos amistosos para lo cuales fue convocado por los Estados Unidos, serán el 26 y 30 de marzo, ante Países Bajos y Gales respectivamente. Y así cumplir uno de sus objetivos de debutar con la selección de su país.

