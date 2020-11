David Faitelson trolleó a Christian Martinoli y Luis García por "vendehúmos"

En la jornada de ayer, la Selección Mexicana derrotó por 2-0 a Japón con mucha contundencia en tierras austríacas. Raúl Jiménez e Hirving Lozano marcaron los goles de un encuentro que se presentó bastante atractivo, aunque en la segunda etapa las condiciones climáticas privaron a los televidentes de disfrutar al 100% el espectáculo.

Una fuerte neblina hacía muy difícil ver el partido con lujo de detalles, algo que no pasó desapercibido por David Faitelson. El presitigoso periodista no se quejó así como así del hidrometeoro, si no que optó por hacerlo con una faceta humorístima como en la mayoría de sus publicaciones en redes sociales.



Y yo que supuse que eran @martinolimx y @GarciaPosti vendiendo humo, pero no, es la neblina en Austria lo que al final nos deja ver poco del triunfo mexicano ante Japón... — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) November 17, 2020

El comentarista de ESPN decidió trollear a los relatores de TV Azteca y tuiteó: "Y yo que supuse que eran Christian Martinoli y Luis García vendiendo humo, pero no, es la neblina en Austria lo que al final nos deja ver poco del triunfo mexicano ante Japón...". Esto, por supuesto, generó muchas interacciones y hasta el propio García Postigo le dio RT.

Lo cierto es que Christian Martinoli y Luis García volvieron a hacer un trabajo impecable en sus relatos y comentarios a pesar del fenómeno meteorológico que se presentó en el Stadion Graz-Liebenau. Una vez más demostraron por qué son una de las mejores duplas de la televisión mexicana.

Faitelson elogió a Ochoa

Por otra parte, David Faitelson halagó a Guillermo Ochoa por su gran partido ante Japón. "México no pierde de milagro y por Guillermo Ochoa", apuntó en el entretiempo. Luego, una vez culminada la victoria, mencionó: "Ni la neblina fue capaz de ocultar el desgraciado primer tiempo de México. Gracias a Guillermo Ochoa, México salvó el marco. Luego, la historia terminó con sonrisas gracias a la contundencia".

Ni la neblina fue capaz de ocultar el desgraciado primer tiempo de México. Gracias a Guillermo Ochoa, México salvó el marco. Luego, la historia terminó con sonrisas gracias a la contundencia… — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) November 17, 2020

