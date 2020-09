José Manuel de la Torre criticó a sus jugadores de Toluca

Toluca volvió a caer 4-1 por segunda jornada consecutiva, situación que volvió a poner en el ojo de la tormenta a José Manuel de la Torre. Ante Querétaro, en condición de visitantes, los Diablos Rojos repitieron el resultado de la séptima jornada del Guard1anes 2020 ante Puebla, situación que llevó hasta a pensar que podría haber cambios importantes.

Los fanáticos de los Choriceros no soportaron volver a recibir tres goles, además de encontrarse en la séptima posición de la Liga MX y a cuatro unidades del líder Cruz Azul, quienes deben la fecha que estarán disputando el sábado ante Atlas. Sin dudas, la situación no es la mejor.

Lejos de asumir la máxima responsabilidad, el Chepo culpó a sus dirigidos por no realizar lo que se entrena durante la semana: “Yo realmente no reconozco a este equipo. No presentan el trabajo que venimos haciendo en los entrenamientos”, enfatizó en conferencia de prensa luego de la derrota.

Yo: ¿Preocupa ser la peor defensiva del torneo?

José Manuel de la Torre: Si, si preocupa, hemos trabajado mucho en los detalles básicos de defensa y nos seguimos equivocando, creo que eso ya; seguiremos insistiendo. pic.twitter.com/657kxiyM1f — Adriana Maldonado (@AdriMaldonadoL) September 4, 2020

Con 18 goles en contra, Toluca es el equipo más goleado del certamen, demostrando ser una defensa endeble. Cuando fue consultado, de la Torre respondió: "Sí, es preocupante porque hemos trabajado mucho, en muchos detalles. Los errores que se cometen son muy claros, individuales, hay que corregirlos".

Con este panorama, José Manuel de la Torre deberá charlar con sus dirigidos en la próxima práctica para evitar que los errores continúen sucediendo. La Liga MX no da mucho tiempo, ya que el próximo martes deberán redimirse ante Juárez y, el sábado, se les viene América en el Azteca.

