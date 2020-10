Tomás Boy se sumó a la polémica por el penal de Rayados y pidió por un VAR parejo para todos

Tomás Boy, entrenador de Mazatlán, se refirió al trabajo arbitral de Jorge Isaac Rojas en el encuentro en el que su equipo cayó por 2-1 ante Monterrey. La polémica se desató luego del penal marcado por falta de Mario Osuna sobre Avilés Hurtado en la entrada del área, el cual Nicolás Sánchez cambió por gol.

"Todo mundo conoce a este árbitro y su peculiaridad es cortar el juego, es su característica, lo que a pasa es que a veces el criterio no es el mismo en el mismo juego y en otros partidos con el mismo arbitraje. No se revisó la jugada del penal y no está muy clara la verdad, en otros partidos se hace una revisión, aquí no. No me voy a sumar a las críticas que hay contra Mazatlán porque acabo de llegar, no es malo arbitraje", expresó Boy en conferencia de prensa.

Por su parte, el entrenador del conjunto de Sinaloa reconoció que aún no se ve en cancha lo que pretende para sus once, ya que lleva pocos partidos dirigiendo. Aún así, al Cañonero le quedan 2 jornadas y mantiene las esperanzas de ingresar al repechaje para la liguilla del Guard1anes 2020.

"El equipo es un equipo que trabaja bien. No podemos decir que en cuatro partidos pueda suceder algo en donde yo pueda implementar cosas tan rápido, necesita trabajo y habilitar nuevos hábitos para trabajar mejor como equipo, sumando lo que ha venido haciendo que no ha sido sencillo", explicó.

