Un lujo: Fernando Morientes aseguró que Diego Lainez tiene un nivel superior

Fernando Morientes, exjugador del Real Madrid, platicó en una conferencia de prensa de cara a la vuelta de La Liga y se deshizo en elogios para con dos jugadores mexicanos del Real Betis: Diego Lainez y Andrés Guardado.

“Lainez es un jugador joven, que creo que está creciendo, que empezó con muchas ganas y se le vio mucho talento y calidad, y Guardado, es ese jugador que ya conoce perfectamente el futbol de aquí, y sobre todo, ha dado un rendimiento acorde al jugador que es, un futbolista internacional, y creo que todos estamos expectante de lo que Lainez puede dar, es joven, pero tiene mucho talento: no ha terminado por cuajar en los planes de su entrenador, pero es un jugador que con paciencia y calma puede ser muy importante, no solo en el Betis, sino a un nivel superior", señaló.

Además, le consultaron acerca de cómo ve la llegada de César Montes al futbol español, ya que, hace unas horas se dio a conocer que será nuevo jugador de Valencia.

Esto fue lo que respondió: "No conozco a César Montes, pero sí he visto la noticia. Tratándose de un jugador mexicano, las expectativas son normalmente grandes, ¿por qué?, porque los jugadores mexicanos en La Liga se desenvuelven bien, es fácil su periodo de adaptación, la cultura es bastante semejante; el hándicap es que el futbol europeo es diferente a lo que puede ser el mexicano, la exigencia de un club como el Valencia suele ser alta y hay que hacerlo bien para conectar con la grada, que es muy exigente, pero yo, tratándose de un jugador mexicano, siempre pienso bien, cuando se habla de la llegada de un jugador mexicano, si llega a buen puerto, no creo que haya problemas".

La Liga regresará este jueves con un gran partido: Sevilla vs Real Betis, donde tendremos la presencia de los dos mexicanos anteriormente mencionados, vistiendo la playera veriblanca.

