El Pollo Briseño rompió en llanto al recordar cuando quedó fuera de los Juegos Olímpicos

Antonio Briseño fue parte fundamental de la Selección Mexicana Sub-17 que se consagró campeona del mundo en 2011 con el Potro Gutiérrez como DT. El estratega continuó al mando de las juveniles del Tri, y fue quien se hizo cargo del banquillo de México para los Juegos Olímpicos de Río 2016, en donde sorprendió dejando al Pollo fuera de la lista.

Cuatro años después de la cita olímpica de Brasil, Briseño recordó cómo vivió aquel momento angustioso al que calificó como el más complicado de su carrera, lo que lo llevó a romper en llanto en la propia entrevista.

"Creo que un momento difícil fue haberme quedado fuera de los Juegos Olímpicos, el momento más crítico creo en mi carrera", comenzó diciendo en entrevista con Chivas TV (minuto 29:50).

El defensa de Chivas explicó que no pasaba por su mejor momento futbolístico, pero aún así se ilusionaba: "En Tigres no había tenido tanta participación, me mandan a Juárez en Liga de Ascenso. En ese momento estaban por el puesto César Montes, Carlos Salcedo y Jordan Silva. En una concentración di unos entrenamientos espectaculares; cuatro amistosos, contra Nigeria jugué un partidazo y dije: 'yo puedo estar dentro de los Olímpicos' ".

"Al final en la lista me quedo afuera. Yo estaba llegando a Juárez, en el cuarto solo y empecé a llorar. Fue difícil para mí eso", recordó Briseño para luego emocionarse hasta las lágrimas.

Antonio Briseño fue campeón del Mundial Sub-17 con el Tri. Foto: Getty

Briseño también confesó haber perdonado a Raúl Gutiérrez por haberlo dejado fuera de la nómina, aunque admitió haberlo enfrentado por el tema tiempo atrás.

“Luego me topé a Raúl Gutiérrez y le dije '¿Porqué me dejaste fuera?', yo fui campeón del mundo contigo, fue un sueño frustrado para mí el no poder jugar los Olímpicos", dijo. Y agregó: "Ya se lo dije, sí se la voy a perdonar, pero siempre se lo voy a recordar".

