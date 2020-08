Vicente Pereda no quiere a José Manuel de la Torre como entrenador de Toluca

Si bien Toluca repuntó en el Guard1anes 2020 de la Liga MX y alcanzó el segundo puesto en la tabla de posiciones, luego de derrotar este domingo a Chivas, hay quienes no apoyan a José Manuel de la Torre como entrenador de los Diablos Rojos. Uno de ellos es el histórico del conjunto choricero: Vicente Pereda.

El exgoleador, que fue bicampeón con Toluca entre 1966 y 1968, con Ignacio Trelles como timonel, es una voz más que autorizada para los Diablos Rojos y eso lo hace valer cuando le preguntan sobre el presente del club: no le gusta el Chepo de la Torre para el banquillo choricero.

"Un entrenador solo entrena, el director técnico es el que tiene estrategia. No tengo nada contra Chepo, pero no me gusta. Se enoja de todo, cuando debería estar sentadito solo dirigiendo", comentó Vicente Pereda, en diálogo con Entre Diablos por Twitter.

Por otro lado, el hombre de 79 años relató: "El jugador de Toluca no le debe nada al público, el jugador tiene que entregarse. Yo lo viví así. Siempre me entregué a la afición y a Toluca. Les entregué todo física y mentalmente, y me siento muy contento".

Cabe mencionar que el exdelantero tuvo como mayor logro individual consagrar el campeonato de goleo en la temporada 1969-70. También, disputó 21 partidos en la Selección de México, donde anotó un total de seis goles.

