Vicente Sánchez puso a Toluca por sobre el América en su carrera

Vicente Sánchez formó parte de uno de los ciclos dorados del Deportivo Toluca en la historia del futbol mexicano. Vistió la playera de los Diablos Rojos entre 2001 y 2008 y conquistó 2 títulos de Liga MX (Apertura 2002 y Apertura 2005), por lo que se convirtió en un referente de la institución. Sin embargo, algunos aficionados nunca le perdonaron lo que hizo un tiempo después.

Tras cumplir su sueño de jugar en Europa (Schalke 04 de Alemania), en 2010 volvió a tierras aztecas para defender los colores del Club América, algo que no cayó muy bien en los Escarlatas. En una entrevista con Marca Claro, el uruguayo explicó cómo vivió ese período de su carrera y dejó en claro que su sentimiento por Toluca seguía intacto.

Vicente Sánchez festejando el título del torneo Apertura 2005 (JAM Media)

"Se hablaron muchas cosas y uno queda un poco triste. Yo soy del pensamiento de que si no ves una película hasta el final, nunca viste la verdadera película. Yo soy una persona que no habla mucho, cuando uno no habla la gente se queda con lo otro y actuó con lo que entendían o escuchaban. Eso sintieron la personas de Toluca, cómo cuándo uno era novio y se peleaba con ella; había esa parte de amor y odio. Entender que el fútbol es un deporte libre, se entiende mucho que cuando no te tengo, la manera de escudarme es desprestigiando. A mí no me afectó para nada ni cambió lo que siento por Toluca en ningún momento. La gente es maravillosa, se portó espectacular aún cuando estaba la polémica", admitió Carucha.

Por otra parte, puso a los Choriceros por encima de las Águilas: "Claro, siempre respetando la situación de los equipos. En América fui capitán del club, uno tiene que ser respetuoso. Yo creo que todos fueron lindos equipos, los disfrute, pero Toluca es una marca muy especial en mi vida. Me faltó retirarme en Toluca, porque fue el equipo más importante en mi vida. Me quedó la espina de retirarme ahí pero nunca dependió de mí".

"Esos dos equipos (América y Chivas) cuando yo estaba en Toluca, era prácticamente prohibido perder. Después había una rivalidad contra Santos, lo de Cruz Azul, Pumas, los de Monterrey. Eran partidos lindos e interesantes, pero había partidos que no se podían perder y todos querían jugar. Todos los jugadores lo viven diferente y dependen mucho del día; así son los clásicos, son los detalles los que hacen hermosos jugar contra esos equipos", sentenció Vicente Sánchez haciendo referencia a los trascendentales encuentros que jugaba con los Diablos.

