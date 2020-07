"¡Vuélvete a Argentina!": aficionados del Betis insultaron a Guido Rodríguez

Real Betis no está pasando por su mejor momento futbolístico. El conjunto comandado por Rubí no ha logrado ganar desde que el futbol regresó en España. En el día de ayer, los verdiblancos cayeron por 2-0 ante Villareal en condición de local. El segundo gol vino por un grave error de Guido Rodríguez, quien perdió el balón en la mitad de cancha dando un mal pase.

Debido a los malos resultados del equipo, los aficionados béticos salieron a las calles a manifestarse en contra del cuerpo técnico y los jugadores. En el día de ayer, se filtró un video donde se los escucha insultando al mediocampista argentino.

Guido Rodríguez llega al estadio con cubrebocas (Getty Images)

"Vete ya para Argentina que es lo que tienes que hacer, mi alma. No vales ni para comer pipas, no pierdes balones. Me das la camiseta y juego mejor que tú, ¿no te da vergüenza?", dijo un aficionado de Real Betis.

Lo cierto es que el ex-América no está pasando por su mejor momento. El argentino no está dando su mejor rendimiento, ese que alcanzó vistiendo la playera del azulcrema y que lo convirtió en el mejor jugador de la Liga MX.

El equipo español está muy cerca de meterse en zona de descenso, deberá comenzar a ganar los partidos que le quedan para salvarse de jugar en la Segunda División. La próxima jornada se enfrentará ante Celta de Vigo.

